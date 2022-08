China aventaja a Corea en varios indicadores económicos

Photo : YONHAP News

A treinta años de relaciones diplomáticas, China está por delante de Corea del Sur en muchos aspectos, sobre todo gracias a los grandes avances logrados en términos económicos y tecnológicos.Al respecto, la Federación de Industrias Coreanas -la mayor asociación empresarial de Corea- analiza que a medida que crece la brecha económica entre ambas naciones, las empresas surcoreanas tienen cada vez más dificultades para aumentar o mantener su rentabilidad en el mercado del vecino país. Enfatizó así, la necesidad de adoptar medidas concretas, como reformar el tratado de libre comercio bilateral, ante el crecimiento del déficit comercial de Corea frente a China.La entidad informa que en el caso del producto bruto interno (PIB), China supera por una amplia diferencia a Corea del Sur. Concretamente, el PIB nominal chino se multiplicó 35,5 veces en las últimas tres décadas, pasando de 492.100 millones a estar por encima de 17,4 billones de dólares, mientras que el surcoreano apenas se quintuplicó, de 355.500 millones a casi 1,8 billones de dólares.En cuanto al PIB nominal per cápita, Corea del Sur sigue superando a China, aunque la brecha es cada vez menor. Pues entre 1992 y 2021 la renta per cápita de los surcoreanos creció unas 4,3 veces y la de los chinos unas 29,4 veces. El ingreso promedio de los habitantes chinos, que hace treinta años equivalía apenas al 5,2% del de los surcoreanos, aumentó hasta representar en 2021 el 35,5%.El ritmo de crecimiento comercial también fue más acelerado en China que en Corea. En particular, las exportaciones chinas se incrementaron unas 39,3 veces, desde que ambos países formalizaran lazos diplomáticos en 1992, mientras que las surcoreanas disfrutaron de un aumento relativamente más limitado, de unas 8,3 veces.Incluso China está por delante de Corea del Sur en estos momentos en competitividad manufacturera y empresarial. La prueba más clara de ello es el número de empresas incluidas en la lista de las quinientas firmas más importantes de la revista Fortune, donde figuran 136 chinas y dieciséis surcoreanas. En 1995, en ese ranking había ocho empresas de Corea del Sur y apenas tres de China.