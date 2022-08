Corea y otros 12 países cooperarán para la promoción de reactores modulares pequeños

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y otros 12 países acordaron cooperar en el programa liderado por Estados Unidos, bautizado "Infraestructura fundamental para el uso responsable de la tecnología de reactores modulares pequeños", también conocido como FIRST por sus siglas en inglés.A través de un comunicado, el Departamento de Estado estadounidense anunció que 13 países adoptaron una declaración conjunta sobre el programa FIRST, con ocasión de la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) celebrada en Nueva York.La declaración señala que el programa permitirá que los países socios mejoren las tecnologías nucleares y logren diseños de reactores más innovadores y alineados con los objetivos climáticos y de seguridad energética, en base a los estándares internacionales más altos de seguridad y no proliferación.Los reactores modulares pequeños (SMR) son reactores nucleares avanzados con una capacidad de potencia de hasta 300 MW por unidad. Pueden suministrar energía de manera estable y segura, al margen de las condiciones climáticas, y también tienen características de seguridad mejoradas.Estados Unidos lanzó el programa FIRST en abril del año pasado como parte de los esfuerzos para combatir el cambio climático y garantizar la seguridad energética.