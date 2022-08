Lázaro You Heung Sik será creado cardenal el sábado 27

Photo : YONHAP News

El Vaticano celebrará el sábado 27 un consistorio ordinario para la creación de 20 nuevos cardenales en la Basílica de San Pedro, entre ellos, el surcoreano Lázaro You Heung Sik.Lázaro You, ex obispo de la diócesis de Daejeon, fue nombrado prefecto de la Congregación para el Clero el 11 de junio de 2021, y once meses después, el 28 de mayo de este año fue nombrado como uno de los nuevos cardenales, convirtiéndose en el cuarto surcoreano en ser nombrado cardenal, después de Stephen Kim Sou Hwan, Nicolas Cheong Jin Suk y Andrew Yeom Soo Jung.La ceremonia del sábado se llevará a cabo a bombo y platillo, en donde el Papa Francisco le concederá a cada uno de los nuevos cardenales, la birreta roja, el anillo cardenalicio y el título de cardenal.Al consistorio asistirá una delegación surcoreana, integrada por 140 personalidades de la Iglesia Católica y figuras del Gobierno y del círculo político.