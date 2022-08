Lee Jae Myung es el nuevo líder de The Minjoo

Photo : YONHAP News

El principal partido opositor The Minjoo eligió como su nuevo líder a Lee Jae Myung, que ganó la votación final aventajando por más de cincuenta puntos porcentuales a Park Yong Jin, candidato que quedó segundo. En total, obtuvo un 77,77% de apoyo, probando los recientes análisis que le señalaban como un nuevo "as" de la política surcoreana.En el discurso que pronunció inmediatamente después de ser elegido, Lee enfatizó la vuelta al poder de The Minjoo, comprometiéndose a dar todo de sí mismo para lograr dicho objetivo. Declaró que luchará contra toda conducta retrógrada y las arbitrariedades, aunque en lo que concierna al bienestar económico de la población no titubeará en colaborar con el actual oficialismo y el Ejecutivo de Yoon Suk Yeol. En este contexto, expresó su deseo de reunirse lo antes posible con el presidente.Junto con el nuevo líder de The Minjoo, fueron elegidos también los integrantes del Consejo Supremo, incluyendo cuatro políticos que se identifican como pro-Lee Jae Myung, como el legislador Jung Chung Rae.Poco después de definirse la nueva cúpula del partido opositor, la Oficina Presidencial envió un mensaje de felicitación, pidiendo a su flamante líder cooperación en asuntos relacionados con la vida y la economía popular.