Lázaro You Heung Sik es creado cardenal

Photo : YONHAP News

El 27 de agosto, en la Basílica de San Pedro, el papa Francisco presidió el Consistorio Público Ordinario para la creación de 20 nuevos cardenales, entre ellos Lázaro Yoo Heung Sik, el cuarto purpurado de Corea del Sur.Lázaro You, exobispo de la diócesis de Daejeon, fue nombrado prefecto de la Congregación para el Clero el 11 de junio de 2021, convirtiéndose en el primer surcoreano en asumir dicho cargo en El Vaticano. En Corea, fueron creados cardenales antes que él Esteban Kim Sou Hwan, Nicolás Cheong Jin Suk y Andrés Yeom Soo Jung.Con los nuevos cardenales, incluidos un español y cuatro latinoamericanos, el número de purpurados alrededor del mundo asciende a 226, de quienes 132 son menores de ochenta y por ende tienen derecho a voto en el Cónclave. De los surcoreanos, Andrés Yeom puede votar hasta diciembre de 2023, mes en que cumplirá ochenta años, y Lázaro You durante los próximos diez años.En la ceremonia de creación, el papa nombró a los cardenales y a uno a uno les entregó el anillo cardenalicio -símbolo de su nuevo compromiso universal con la Iglesia-, la birreta cardenalicia -roja en memoria de la sangre de los mártires que dieron su vida por defender su fe- y la asignación de su iglesia en Roma.Lázaro You, un día después del acto, ofició una misa conmemorativa en el Pontificio Colegio Coreano en la capital italiana, donde afirmó que la infelicidad comienza cuando uno no deja de compararse con otros y que la corriente actual que incita a la rivalidad va contra la vida del evangelio. Agregó que en lo más bajo está el lugar más privilegiado y que cada quien debe asumir la vida que le fue asignada como una bendición, pues de lo demás se encargará Dios.