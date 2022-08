Centro nuclear de Punggye-ri presenta daños por lluvias

Photo : YONHAP News

Diversas fotos satelitales muestran daños por lluvias en el centro de ensayos nucleares de Punggye-ri en Corea del Norte, tras las fuertes precipitaciones e inundaciones de los últimos dos meses. Las imágenes datan del 24 de agosto y fueron analizadas por Beyond Parallel, un sitio especializado en temas norcoreanos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.Dicho citado think-tank estadounidense explicó el lunes 29 que no han detectado movimientos en el túnel 3 de Punggye-ri, sugerido como posible escenario para el séptimo ensayo nuclear de Corea del Norte. Tampoco mostró sorpresa por la inactividad, aunque Seúl y Washington sospechan que Pyongyang ha culminado los preparativos de su próximo ensayo nuclear.En cuanto al túnel 4, que asimismo sufrió obras de restauración, puntualizó que las recientes fotos no muestran movimiento alguno, y sugiere que el ensayo fue aplazado por las lluvias. De hecho, menciona graves daños por las precipitaciones en la única vía de acceso al complejo nuclear.