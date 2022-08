Presidente mantiene primera conversación telefónica con nuevo líder opositor

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol habló por primera vez por teléfono con el nuevo líder del principal opositor The Minjoo, Lee Jae Myung, y ambos acordaron reunirse en persona lo antes posible.El mandatario respondió positivamente a la propuesta planteada por el nuevo dirigente de The Minjoo de coordinar un encuentro, aunque no avanzaron fechas.En particular, Yoon aprovechó la conversación para solicitar a Lee la colaboración de su partido para aprobar las leyes más apremiantes para el bienestar de los ciudadanos y la economía popular.Por su parte, el nuevo líder opositor enfatizó la cooperación política para mejorar la economía, promover la seguridad colectiva y reforzar la seguridad nacional, al tiempo de desear éxito al actual Gobierno por el bien del pueblo coreano y del país.