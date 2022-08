Corea dejará de solicitar PCR para entrar al país

Photo : YONHAP News

Corea del Sur ya no requerirá una PCR negativa a viajeros procedentes del exterior.Así lo anunció el segundo viceministro de Salud y Bienestar, Lee Ki Il, en una reunión de respuesta al covid-19 celebrada el día 31, explicando que a partir del 3 de septiembre eliminarán ese requisito a todos aquellos que entren al país, ya sea por avión o por barco. No obstante, seguirán exigiendo una PCR en las 24 horas posteriores a su llegada, como requisito mínimo para prevenir contagios y la posible entrada de otras variantes.La medida llega después de que varios expertos cuestionaran su eficacia, y al considerar las autoridades que el pico de la reciente ola ya ha pasado y que el volumen de contagios de la variante ómicron remite.En tanto, el Gobierno ha anunciado que en el cuarto trimestre del año empezarán a llegar las nuevas vacunas de coronavirus, más eficaces contra la variante BA.5 de ómicron que predomina en el mundo, y se administrarán prioritariamente a los mayores de 60 años o a aquellos con enfermedades subyacentes.Además, a partir del 5 de septiembre Corea empezará a administrar la vacuna SKYCovione, fabricada por la farmacéutica surcoreana SK Bioscience Co.