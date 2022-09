Gobierno amplía cupo de trabajadores extranjeros por falta de mano de obra

Photo : YONHAP News

Corea ha decidido aumentar la cuota de visados para trabajadores extranjeros no profesionales para mitigar la falta de mano de obra generada por la pandemia en construcción naval y otros sectores relevantes.El Comité Gubernamental sobre Mano de Obra Extranjera aprobó el jueves 1 el plan para emitir visa E-9 a 69000 trabajadores extranjeros en 2022, frente a los 59000 previstos, ampliando el cupo en diez mil visados.La decisión deriva de la escasez de mano de obra ante la prolongada pandemia y el aumento de controles de inmigración, que ha afectado a los sectores que más dependen de trabajadores inmigrantes.Así, se estima que a finales de año habrá unos 264.000 extranjeros no profesionales para este tipo de trabajos en el país, cifra inferior a los 277 mil registrados a finales de 2019.Ante la escasez de mano de obra, el Gobierno ha venido acelerando el proceso de entrada de trabajadores inmigrantes y agilizando los procedimientos administrativos a los empleadores.También decidió destinar el 90% de esa fuerza de trabajo "recién llegada" a industrias manufactureras, sectores agropecuarios y construcción, en base a la normativa actual, mientras que el resto trabajará en sectores con particular escasez de mano de obra, sin concretar el tipo de tareas.