The Minjoo tilda de represalia política la investigación fiscal a su líder

Photo : YONHAP News

Park Sung Joon, portavoz del principal partido opositor The Minjoo, destacó que su formación luchará ferozmente contra las represalias políticas de la Administración de Yoon Suk Yeol, tras darse a conocer que el nuevo líder del partido, Lee Jae Myung, fue llamado por la Fiscalía para ser interrogado por declaraciones falsas.El oficialista Poder del Pueblo urgió a Lee a comparecer ante la Fiscalía y cooperar fielmente con la investigación en curso, al tiempo de exigir a The Minjoo no difamar sin fundamento sobre la legítima labor de los fiscales.Por su parte, Lee Jae Myung no emitió comentario alguno sobre la citación de la Fiscalía, y la oficina presidencial también guarda silencio.