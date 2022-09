Lee Jae Myung rompe su silencio sobre investigación en su contra

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, nuevo líder de The Minjoo, finalmente rompió el silencio tras ser convocado por la Fiscalía para un interrogatorio sobre el escándalo ligado al proyecto de desarrollo de Daejangdong en Seongnam en 2015, cuando Lee era el alcalde de la ciudad.Durante una reunión del Comité Supremo de The Minjoo, celebrada el viernes 2 en Gwangju, el líder opositor dijo que el Gobierno finalmente ha encontrado un pequeño tropiezo lingüístico que cometió su persona, tras varios meses de trabajo en vano para "llevarle a la cárcel", movilizando incluso a la Fiscalía y a la Policía.Consideró inapropiado esforzarse tanto para contrariarle cuando hay cuestiones mucho más urgentes, como el bienestar del pueblo y la crisis económica.Se sospecha que Lee mintió durante una entrevista, al decir que no conocía a uno de los principales implicados en dicho proyecto de desarrollo con indicios de corrupción, que se suicidó cuando la fiscalía comenzó a investigar. Tras su muerte, una organización civil denunció a Lee después de revelarse una foto junto a dicho hombre.