Policía investiga hackeo de canal de YouTube del Gobierno

Photo : YONHAP News

La Policía ha activado una investigación sobre el hackeo del canal oficial de YouTube del Gobierno surcoreano, a cargo del Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo.Según la unidad contra ciberterrorismo de la Policía Nacional, dicho canal fue hackeado el sábado 3 y recuperado cuatro horas después. Concretamente, sobre las 3:20 de la madrugada del día 3, el nombre del canal fue sustituido por 'SpaceX Invest' y publicaron un vídeo sobre criptomonedas con Elon Must, el CEO de Tesla.Pero no es el primer caso de hackeo de canales de YouTube de entidades gubernamentales, pues previamente también atacaron el canal Imagine Your Korea, que gestiona la Organización de Turismo de Corea, y el del Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo, donde también subieron un vídeo sobre monedas virtuales.La investigación policial también abarcará esos ataques informáticos previos.