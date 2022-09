'Squid Game' logra cuatro premios en Creative Arts Emmys

Photo : YONHAP News

La serie surcoreana de Netflix 'Squid Game' obtuvo cuatro galardones en Creative Arts Emmys 2022, convirtiéndose en la primera producción no angloparlante en ser laureada en dichos premios.Las categorías en las que resultó ganadora fueron: Mejor Actriz Invitada en una serie de drama, Mejor Diseño de Producción para un programa de narrativa contemporánea de una hora o más, Mejores Efectos Visuales en un episodio y Mejor Actuación de Dobles de acción. En particular, en la categoría de Mejor Actriz Invitada recibió el premio Lee You Mi, que salió en el episodio del juego de las canicas.Los premios Creative Arts Emmys reconocen al equipo de producción y a los técnicos de un programa televisivo, en paralelo a los Primetime Emmys, que son para actores y equipo de dirección.La ceremonia de entrega de los premios Primetime Emmys será el 12 de septiembre (hora local) con 'Squid Game' nominada a trece categorías, incluidas Mejor Serie Dramática, Mejor Actor de Serie dramática, Mejor Actriz de Reparto en serie de drama y Mejor Dirección en serie dramática.