El súper tifón Hinnamnor abandona la península tras dejar grandes daños

El super tifón Hinnamnor dejó el territorio coreano en la mañana del martes, dos horas y media después de su llegada.La Oficina de la Administración Metereológica de Corea (KMA, según sus siglas en inglés) informó que el tifón Hinnamor alcanzó la costa en la ciudad meridional de Geoje a las 4:50 am, y abandonó el territorio surcoreano a las 7:10 am, para dirigirse hacia el mar del Este.A su paso por Corea el tifón alcanzó una máxima de 955 hectopascales y 144 km por hora de velocidad, con una potencia inusual al entrar en contacto con la costa.Hinnamor dejó grandes daños en las zonas costeras del país, que sufrieron aguaceros de hasta 70 mm por hora. Por ahora no hay balance de daños, pero la ciudad de Pohang quedó prácticamente inundada, mientras que Jeju, Busan, Ulsan y otras ciudades al este del país, sufren fuertes secuelas por el tifón.