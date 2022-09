Photo : YONHAP News

La Casa Blanca ha confirmado que Rusia está comprando cohetes y proyectiles de artillería en masa para usarlos en la guerra con Ucrania.Así lo afirmó John Kirby, coordinador del Consejo de Seguridad Nacional para Comunicaciones Estratégicas el día 6 (hora local), si bien aclaró que por el momento no hay pruebas fehacientes de que Rusia haya usado esas armas en Ucrania.Según Estados Unidos, Moscú ha solicitado apoyo armamentístico a varios países autoritarios, al disminuir su producción de armas por las sanciones de Occidente.También detalló que, recientemente, Rusia ha importado vehículos aéreos no tripulados iraníes, aunque muchos presentaron fallos técnicos.En cuanto a las armas norcoreanas, no reveló qué modelos habría comprado Moscú, aunque importar armas de Corea del Norte en sí ya incumple las resoluciones de la ONU.Pese a todo, la Casa Blanca ha decidido no incluir a Rusia en la lista de países patrocinadores del terrorismo, pues esa medida podría complicar el envío de ayuda humanitaria a Ucrania y la exportación de alimentos.