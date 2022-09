The Minjoo reclama un fiscal especial para investigar a la primera dama

Photo : YONHAP News

The Minjoo, el principal partido opositor, propuso el día 7 un proyecto de ley que secundaron sus legisladores para designar un fiscal especial que investigue a la primera dama Kim Keon Hee, por presuntos cargos de manipulación de precios de acciones, falsificación de credenciales acádemicas y recepción de soborno.La propuesta sugiere que el presidente elija al líder de dicha unidad especial de entre los dos candidatos recomendados por The Minjoo.Además, la formación presentó su segunda demanda contra el presidente Yoon Suk Yeol, alegando que el mandatario realizó declaraciones falsas en campaña electoral, al omitir tres accesorios de lujo valorados en unos 16 millones de wones que usó la primera dama en la cumbre de la OTAN, al declarar su patrimonio.En respuesta, el oficialista Poder del Pueblo criticó que The Minjoo solo intenta desviar la atención de los ciudadanos, actualmente centrada en las investigaciones contra su líder.