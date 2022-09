Fiscalía acusa a Lee Jae Myung de falsear declaraciones

Photo : YONHAP News

Un día antes de que finalizara el plazo de prescripción de la acción penal, el jueves 8, la Fiscalía acusó al líder del principal partido opositor The Minjoo, Lee Jae Myung, de violar la ley electoral, al hacer declaraciones falsas sobre el escándalo del proyecto de desarrollo de Daejangdong en Seongnam en 2015, cuando Lee era alcalde de la ciudad.Se sospecha que Lee mintió durante una entrevista que concedió tras ser elegido candidato presidencial de su formación, al decir que no conocía a uno de los principales implicados en dicho proyecto de desarrollo con indicios de corrupción, quien se suicidó cuando la Fiscalía comenzó a investigar. No obstante, tras su muerte, una organización civil denunció a Lee después de revelarse una foto junto a dicho hombre.La Fiscalía convocó al líder opositor el 6 de septiembre para un interrogatorio, pero Lee no compareció y entregó un escrito alegando su inocencia.