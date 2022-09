Presidencia envía comitiva a investidura del presidente de Kenia

Photo : YONHAP News

Una delegación de Seúl asistirá a la ceremonia de investidura del nuevo presidente de Kenia, William Ruto, que se llevará a cabo el martes 13. Integran la comitiva el ex legislador Choung Byoung Gug −que ejerce como líder−, el ex diputado Kim Jae Kyung y un alto cargo de Presidencia, el coordinador de estrategias del futuro Jang Sung Min.La Oficina Presidencial explicó que Kenia es una nación con la que Corea del Sur mantiene una sólida cooperación, así como la puerta de entrada a África Oriental y un centro logístico, en el cual muchas empresas surcoreanas hacen negocios. En particular, destacó las relaciones que ambos países vienen forjando y ampliando desde que formalizaran lazos diplomáticos en 1964, en diversos ámbitos como política, economía, cultura y desarrollo.La delegación, al tiempo de transmitir el mensaje de felicitación del presidente Yoon Suk Yeol a su nuevo homólogo keniano, le entregará una carta escrita por el mandatario surcoreano deseando una mayor cooperación.