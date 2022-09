'Squid Game' gana el Emmy a Mejor Actor y Mejor Director

Photo : YONHAP News

La serie surcoreana 'Squid Game' cosechó dos trofeos más durante la 74ª entrega de los Premios Emmy, que se otorgan a las mejores obras presentadas durante el último año en la televisión estadounidense, logrando un hito sin precedentes para una producción no angloparlante.Durante la gala Lee Jung Jae obtuvo el Emmy al Mejor Actor Principal de Serie Dramática y Hwang Dong Hyuk a Mejor Dirección de Serie Dramática, por el episodio titulado Luz roja, luz verde de la archifamosa serie de Netflix.Previamente, 'Squid Game' ya obtuvo otros cuatro Emmys la semana pasada: Mejor Actriz Invitada en Serie-drama, Mejor Diseño de Producción en Narrativa Contemporánea de una hora o más, Mejores Efectos Visuales de un episodio y Mejor Actuación de Dobles de Acción.Al recibir el trofeo, Lee Jung Jae expresó su deseo de compartir su inmensa felicidad con el pueblo coreano, mientras que Hwang Dong Hyuk destacó el simbolismo que entrañan los Emmys logrados por 'Squid Game', al ser los primeros concedidos a una producción de habla no inglesa, al tiempo de mostrar su deseo de no ser los últimos para él.