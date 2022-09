Policía confirma indicios de cohecho contra el líder de The Minjoo

Photo : YONHAP News

La Policía ha concluido una investigación complementaria a las donaciones empresariales recibidas por Seongnam FC, confirmando que Lee Jae Myung, el actual líder del opositor The Minjoo, cometió cohecho mientras ejercía como administrador de dicho club futbolístico en calidad de alcalde de Seongnam.Las pesquisas llegan de la policía anticorrupción y de delitos económicos del distrito sur de Gyeonggi, que también reconoció presunto cohecho contra un empleado público de la alcaldía a cargo de recaudar donaciones corporativas, así como de soborno al expresidente de la empresa constructora Doosan.El caso data de entre 2014 y 2016, cuando Lee Jae Myung - administrador del Seongnam FC- recibió de Doosan E&C un total de 5.500 millones de wones en concepto de donativo. Se sospecha que a cambio recalificó unos terrenos de la firma en la zona de Bundang, bajo jurisdicción del Ayuntamiento de Seongnam, que pasaron de uso sanitario a uso comercial.Sin embargo, la Policía no ha detectado rastros de capital ni pruebas de que las donaciones fueran a parar a manos del exalcalde, actual líder de The Minjoo.