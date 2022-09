Imponen multa multimillonaria a Google y Meta por vulnerar privacidad

Photo : YONHAP News

La oficina surcoreana de protección de datos ha impuesto una multa de 100.000 millones de wones a Google y a Meta por rastrear la actividad de los usuarios en redes sociales y plataformas sin su consentimiento, y usar dicha información para enviarles publicidad.La sanción llega tras la última reunión de la Comisión de Protección de Información Personal, al considerar que ambas empresas incurrieron en “graves vulneraciones" de privacidad.Según la comisión, Google y Meta - firma a cargo de Facebook e Instagram- no advirtieron debidamente a los usuarios ni obtuvieron su consentimiento al recabar sus datos sobre actividades online, y usaron esa información para analizar los intereses de cada consumidor y enviarles publicidad personalizada sin consentimiento. previo.Las autoridades precisaron que Google no informó con claridad a los usuarios de su intención de recopilar y usar datos relacionados con su actividad en el espacio cibernético, mientras que Meta no presentó un acuerdo de consentimiento claramente accesible a los usuarios durante el registro, incluyendo ese contenido en el consentimiento general.Tras esas consideraciones, la Comisión de Protección de Información Personal de Corea del Sur impuso una multa histórica de 69.200 millones de wones a Google y de 30.800 millones de wones a Meta.