Corea mezcla GLP con gas natural para estabilizar oferta energética

Photo : YONHAP News

Rusia ha bloqueado el gasoducto por el que enviaba gas natural a países europeos en una medida que puede desestabilizar la oferta de energía a nivel mundial de cara al invierno, cuando aumenta el consumo de gas.Ante este escenario, el Gobierno surcoreano decidió autorizar la mezcla de gas licuado de petróleo con gas natural a partir de octubre para evitar desequilibrios entre oferta y demanda de energía. El gas licuado de petróleo, con alto poder calorífico y relativamente más barato, no genera problemas de seguridad ni daños medioambientales, y por tanto puede ser combinado con otras fuentes energéticas. De hecho, durante los últimos diez años en dos ocasiones el gobierno optó por mezclar gas licuado de petróleo y gas natural, al aumentar la inestabilidad en el mercado de energía y combustibles.Según las autoridades de gestión energética, la oferta de gas natural se mantiene estable en Corea del Sur pero conviene adoptar medidas anticipadamente, considerando la coyuntura internacional tras las medidas de Rusia.Corea del Sur es el tercer mayor importador de gas natural del mundo. En 2021 compró 46 millones de toneladas, mayormente para suministros de gas urbano y centrales eléctricas. No obstante, el precio de dicha energía se ha duplicado desde comienzos de año por la guerra en Ucrania. Además, la coyuntura no permite previsiones optimistas porque Australia, principal suministrador de Corea durante el primer semestre de 2022, valora limitar las exportaciones para asegurar su demanda doméstica.