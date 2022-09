Presidencia asigna 87,8 mil millones de wones para nueva casa de invitados

Photo : YONHAP News

Presidencia ha solicitado más de 80 mil millones de wones para construir una nueva casa de invitados junto a la oficina presidencial en Yongsan.Dicha asignación figura en la propuesta de presupuesto para 2023, con cargo a la partida de fondos estatales para la gestión de la propiedad nacional, y previamente fue presentada por el Ministerio de Estrategia y Finanzas al legislador Han Byung Do, del principal partido opositor, The Minjoo.La propuesta estima en 87.863 millones de wones el coste de crear dichas instalaciones en el complejo de la oficina presidencial en Yongsan, que servirán para alojar a dignatarios extranjeros y otros eventos importantes. Del importe total, prevén un desembolso de 49.746 millones de wones con cargo al presupuesto de 2023, y el resto para 2024, pues el proyecto dura dos años.Presidencia ha lanzado esta sugerencia al considerar que la actual vivienda para invitados, ubicada en el complejo de Cheong Wa Dae, ya no puede usarse para recibir a delegados extranjeros, después de trasladar la oficina a Yongsan y abrir el complejo al público.No obstante, explicaron que el importe no es definitivo, pues podría haber cambios durante los debates sobre presupuesto en la Asamblea Nacional.