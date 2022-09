Comité opositor aprueba enmienda a Ley de Gestión de Granos

Photo : YONHAP News

Legisladores del principal opositor The Minjoo integrantes del Comité de Agricultura, Alimentación, Asuntos Rurales, Océanos y Pesca de la Asamblea Nacional, aprobaron unilateralmente una enmienda a la Ley de Gestión de Granos, en apoyo de los agricultores que sufren por la caída de los precios del arroz.La reforma estipula que, si el precio de arroz cae por debajo de un determinado límite, el Gobierno debe comprar grano a los agricultores a un precio adecuado.La propuesta fue rechazada el partido oficialista Poder del Pueblo, pero The Minjoo logró su aprobación. Los oficialistas de dicho comité exigieron la anulación de la enmieda aprobada sin su consentimiento, al tiempo de solicitar la renuncia de Kim Seung Nam, el número dos del comité y principal promotor de la reforma.Por su parte, The Minjoo lamentó que el oficialismo rechazara participar en la votación sobre la reforma, y resaltó que su partido no podía quedarse de brazos cruzados ante el sufrimiento de los agricultores por la drástica caída de los precios del arroz.