Presidente actual y previo disienten sobre asuntos intercoreanos

Photo : YONHAP News

El domingo 18 el diario estadounidense The New York Times publicó una entrevista con el presidente Yoon Suk Yeol, donde destaca su comentario sobre cómo Corea del Sur fijará su postura en un marco de fuerte rivalidad entre Estados Unidos y China.Entre sus respuestas, Yoon explica que la anterior administración mostró una postura ambigua entre Estados Unidos y China, además de criticar las políticas de su predecesor para tratar con Corea del Norte. Afirmó que el Gobierno de Moon Jae In centró su interés solo en "un determinado compañero de clase", descuidando las relaciones con otras naciones. También enfatizó que no hay por qué evitar la cooperación trilateral con Estados Unidos y Japón, en caso de ser necesaria para contrarrestar la amenaza nuclear y balística de Corea del Norte y preservar la paz en el noreste asiático.En tanto, el mismo día también se dio a conocer el mensaje que su predecesor, el expresidente Moon Jae In, envió al debate parlamentario para conmemorar el cuarto aniversario del Acuerdo Militar 19 de Septiembre, firmado por las dos Coreas en 2018. En ese mensaje, Moon afirmó que sin diálogo no habrá paz y que la confianza es el punto de partida de todo diálogo, subrayando que los acuerdos intercoreanos son una promesa que debe respetarse y cumplirse aunque cambien los gobiernos.