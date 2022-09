Photo : YONHAP News

Un tribunal surcoreano ha determinado que el Gobierno debe indemnizar por daños ocasionados por la vacuna contra el covid-19.Se trata de la primera victoria legal de un demandante por efectos secundarios derivados de la vacuna, presentada por una persona de treina años diagnosticada de afección cerebral tras recibir AstraZeneca.El Tribunal Administrativo de Seúl, a cargo de la demanda, alegó que dicho joven no presentaba problemas de salud antes de vacunarse, pero apenas un día después de la vacuna comenzó a sufrir fiebre y dolores de cabeza, síntomas que figuran entre los efectos secundarios mencionados por el Gobierno tras la vacuna.Asimismo, la corte aludió a las malformaciones arteriales detectadas en el cerebro del demandante, pues aunque es imposible saber cuándo se generaron, antes de la vacuna el paciente no reportó síntomas sospechosos. Por tanto, y salvo prueba concluyente de que esas malformaciones tienen otro origen, resulta complejo descartar que sean achacables a la vacuna.El demandante fue vacunado con AstraZeneca en abril de 2021 y al día siguiente a ser vacunado empezó a sentir fiebre, mareos y calambres en las piernas. Al acudir al hospital los médicos notificaron los síntomas a las autoridades como "posibles efectos secundarios de la vacuna". Exámenes posteriores diagnosticaron hemorragia cerebral y malformación cavernosa.En consecuencia, el demandante y sus familiares reclamaron una indemnización por daños derivados de la vacuna a la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades, entidad que rechazó la petición al no ver relación causal entre los síntomas reportados y la vacuna contra el coronavirus.