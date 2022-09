Defensa rechaza eximir del servicio militar a BTS

Photo : YONHAP News

Durante la interpelación al Ejecutivo sobre la gestión gubernamental actualmente en marcha en la Asamblea Nacional, fue planteado el tema del servicio militar de la popular banda de K-pop, BTS.En una sesión dedicada a relaciones exteriores, seguridad y asuntos norcoreanos celebrada el martes 20, un legislador de The Minjoo preguntó al ministro de Defensa, Lee Jong Sup, si la exención del servicio militar a BTS podría determinarse en base a la opinión pública, pero el ministro insistió en que la postura oficial de su cartera es no ampliar el sistema de servicios alternativos por motivos de equidad y objetividad.El legislador enfatizó que el servicio militar es uno de los cuatro deberes ciudadanos establecidos en la Constitución, y debe cumplirse en base a la ley, para culminar deseando que el ministro cumpla con su palabra en este tema.Previamente, Realmeter realizó un sondeo entre 1.018 ciudadanos mayores de 19 años sobre si eximir del servicio militar a BTS, y un 60,9% de los encuestados dijo estar a favor de que los integrantes de la banda realicen sevicios alternativos.