Biden lanza fuertes críticas contra Corea del Norte y Rusia en la ONU

Photo : YONHAP News

El presidente estadounidense Joe Biden crítico en tono firme al régimen de Kim Jong Un en la Asamblea General de Naciones Unidas.El mandatario emitió un discurso ante la ONU el jueves 21 (hora local), urgiendo a todos los países del mundo a reforzar el sistema de no proliferación nuclear.En esta línea, recriminó a Corea del Norte por imcumplir descaradamente las sanciones internacionales, pese a los esfuerzos por hallar una vía diplomática para resolver los problemas pendientes.En esta línea, Biden criticó la falta de transparencia de Pyongyang y la acumulación de armas nucleares por parte de China, aunque resaltó que no desea conflictos o una nueva guerra fría con el gigante asiático, y que su objetivo es encontrar una resolución pacífica a los asuntos regionales, incluidos los que afectan a Taiwán.Pero sus más feroces críticas fueron contra Rusia - concretamente contra su líder Vladimir Putin- por vulnerar la Carta de las Naciones Unidas al invadir Ucrania, aún siendo miembro permanente del Consejo de Seguridad. También acusó a Rusia de provocar una crisis alimentaria global, además de amenazar con armas nucleares a toda Europa, quedando al margen de las iniciativas internacionales de no proliferación.