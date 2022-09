Kim Jong Un pidió a Trump excluir a Moon Jae In del diálogo sobre desnuclearización

Photo : YONHAP News

Se han revelado las cartas que intercambiaron entre 2018 y 2019 el líder norcoreano Kim Jong Un y el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, donde se confirma que Kim solicitó a Trump excluir del debate no solo a los asesores de Washington, sino también al presidente surcoreano Moon Jae In.De las 27 cartas publicadas, destacan las que el dirigente norcoreano envió a Donald Trump en septiembre de 2018, cuando Washington presionaba a Pyongyang para avanzar con las medidas para la desnuclearización, después de la Cumbre de Singapur celebrada en junio de ese mismo año.En primer lugar, Kim escribió al presidente estadounidense enfatizando que deseaba un trato directo con él, al ser un hombre de gran instinto político, en vez de alargar negociaciones con Pompeo, entonces secretario de Estado y delegado máximo de Estados Unidos para asuntos norcoreanos.Posteriormente, el 21 de septiembre de 2018, remitió otra carta puntualizando que preferiría conversar directamente con Trump sobre desnuclearización y no con el presidente surcoreano Moon Jae In. Dijo considerar innecesario un interés excesivo de Moon en el tema, dejando entrever su negativa a que el mandatario surcoreano interviniera en las negociaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos.Por las fechas de las cartas es posible saber que fueron más frecuentes después de la Cumbre de Singapur, y que tanto Kim Jong Un como Donald Trump se adulaban mutuamente sin escatimar expresiones de respeto entre ambos. Sin embargo, la frecuencia de las cartas disminuyó notablemente tras fracasar la Cumbre de Hanói. Incluso en la carta de agosto de 2019, el líder norcoreano se quejó abiertamente, alegando no haber conseguido nada, ni que Estados Unidos frenara las maniobras conjuntas con Corea del Sur, ni rebajar las sanciones en contra del régimen.Las 27 cartas que intercambiaron Kim y Trump entre abril de 2018 y agosto de 2019 fueron reveladas por el Club Corea del Sur-Estados Unidos, un grupo de corresponsales de prensa en el país norteamericano.