Photo : YONHAP News

El Ministerio de Igualdad de Género ha revertido su postura al afirmar que las leyes vigentes no reconocen como "familia legal" a las parejas de hecho ni a los hogares compuestos por integrantes sin parentesco.Así, la cartera contradice su cuarto Plan Básico sobre la Familia, presentado en abril de 2021, donde consideraba como unidad familiar legalmente reconocida las uniones libres y las como familias de personas sin vínculo matrimonial o sanguínero, en particular a quienes acogen a niños víctimas de maltrato.Dicho plan fue redactado considerando la enmienda a la Ley Familiar Básica propuesta en noviembre de 2020 por la legisladora Nam In Soon, del partido The Minjoo, para ampliar la definición de familia que recoge la ley, de "unión formada por matrimonio, parentesco o adopción".Sin embargo, al ser preguntado hace unos días sobre dicha reforma, el Ministerio de Igualdad de Género contestó que dicha ley debe mantenerse sin cambios, aunque desde el Gobierno seguirán valorando medidas para no discriminar los diversos tipos de vínculos que existen en la actualidad, a la hora de diseñar políticas.