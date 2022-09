Corea exportó tanques a Polonia reservados para uso nacional

Photo : YONHAP News

Mientras se suceden las noticias sobre los contratos multimillonarios de exportación de armas firmados entre empresas surcoreanas y Polonia, se ha revelado que varios tanques K2 y obuses autopropulsados K-9 que Corea exportó a dicho país europeo, originariamente estaban destinados a uso nacional de Corea del Sur.Según explicó Song Ok Joo, legisladora de The Minjoo e integrante del Comité de Defensa de la Asamblea Nacional, 32 de los 180 tanques K2 que figuran en contratos de exportación a Polonia, inicialmente estaban destinados a integrar el arsenal surcoreano hasta 2024, al igual que 12 de los 212 obuses K-9 que figuran en dichos contratos.La diputada cuestionó tan súbito cambio, y mostró inquietud ante posibles vacíos en el sistema de seguridad nacional.En respuesta, el Ministerio de Defensa explicó que el Gobierno intenta dar prioridad a la exportación de armas siempre que no afecte a la capacidad militar del país ni al nivel de preparación de las Fuerzas Armadas, aunque no ofreció detalles sobre la gestión de los recursos militares, por respeto a las relaciones diplomáticas con terceros países y por ser información confidencial sobre seguridad nacional.