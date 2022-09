Seúl explica a Washington malentendido sobre comentario de Yoon en NY

Photo : YONHAP News

Seúl ha ofrecido una explicación a Washington sobre el comentario del presidente Yoon Suk Yeon durante su visita a Nueva York, usando un tono vulgar y refiriéndose presuntamente al presidente Joe Biden o al Congreso de Estados Unidos.Fuentes gubernamentales comentaron a los medios que las autoridades diplomáticas se encargaron personalmente de aclarar que Yoon no aludió ni a su homólogo estadounidense ni a la clase política de ese país. Agregó que el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca entendió la explicación y dijo no considerarlo un problema.Según recalcaron, tras divulgar los medios el comentario del presidente surcoreano, ni el Gobierno estadounidense ni el Capitolio hizo mención alguna o pidió explicaciones a Seúl.El día 21, Yoon fue captado en un vídeo hablando en un tono excesivamente informal con el canciller Park Jin y sus asesores, según los medios, sobre cómo el presidente estadounidense Joe Biden pasaría un bochorno si el Congreso no aprobaba un proyecto de ley. Pero al día siguiente, la portavoz presidencial Kim Eun Hye, cuestionó esas noticias, alegando que el presidente no se refería al mandatario estadounidense, sino a la oposición surcoreana y a su propio plan de financiación al Fondo Mundial.