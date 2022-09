Hanwha figura como comprador preferente de astilleros Daewoo

Photo : YONHAP News

Según anunció el Banco de Desarrollo de Corea, los astilleros Daewoo o DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) han firmado un acuerdo simplificado con Hanwha Group pactando la cesión del 49,3% de sus acciones a la segunda por dos billones de wones.Así, los astilleros Daewoo pasarán íntegramente - y no fraccionadamente- al Grupo Hanwha, mientras que la participación del Banco de Desarrollo de Corea, que actualmente lidera el grupo de acreedores de DSME, disminuirá al 28,2%.No obstante, y hasta completar los trámites, la venta de DSME a Hanwha Group no se considera definitiva, aunque el Grupo Hanwha figura como comprador preferente. De no aparecer un tercer comprador con una mejor oferta, quedará confirmada la venta.Ante las críticas de la reducción de precio de los astilleros Daewoo para agilizar la venta, el Banco de Desarrollo de Corea alegó que lo mejor para la compañía es hallar pronto una nueva gerencia administrativa, capaz de mejorar la gestión empresarial y dispuesta a invertir en proyectos de I+D, para normalizar su operativa cuanto antes.El banco recibirá ofertas de nuevos licitadores hasta mediados de octubre, y a fin de año elegirá al comprador final de DSME.