Seúl solicita a OIEA apoyo para promover desnuclearización

Photo : YONHAP News

Corea del Sur ha solicitado a los estados que integran el OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, su interés en los esfuerzos de Seúl por frenar el desarrollo de armas nucleares de Corea del Norte y su apoyo en desnuclearizar la península coreana.La delegación surcoreana, liderada por el viceministro de Ciencia y TIC, Oh Tae Seog, explicó ante la asamblea general del OIEA que la ambición nuclear norcoreana desafía el sistema de no proliferación, y que sus ensayos incumplen varias de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Enfatizó que Corea del Sur necesita el respaldo de la comunidad internacional para lograr la desnuclearización y para instaurar un régimen de paz duradera.En esta línea, el viceministro presentó la "iniciativa audaz" que promuve el Ejecutivo de Yoon Suk Yeol, pues contempla grandes acciones en pro de la economía de Corea del Norte y el bienestar de su población, si renuncian al desarrollo nuclear y optan por el desarme.Sobre las aguas residuales de la Central Nuclear de Fukushima en Japón, los delegados surcoreanos exhortaron a un tratamiento que acate estrictamente las normas internacionales, en base a fundamentos objetivos y científicos, y que el proceso de vertido al mar sea transparente, para no preocupar a los países vecinos.