Harris hablará con Yoon sobre igualdad de género

Photo : YONHAP News

De cara a su inminente llegada a Seúl, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha criticado el reciente ensayo balístico de Corea del Norte, además de anticipar que hablará sobre igualdad de género con el Ejecutivo surcoreano.Según informó el diario The New York Times, Harris avanzó el miércoles 28 desde Tokio, ciudad donde asistió al funeral de exprimer ministro japonés Shinzo Abe, que Kim Jong Un muestra una actitud inestable y provocadora, pero frente a sus amenazas Estados Unidos apoya firmemente a sus aliados. Su comentario surgió casi a la para que una nueva prueba balística de Pyongyang, el lanzamiento de dos misiles de corto alcance hacia el Mar del este.Previamente, el martes 27, Harris emitió un discurso desde el destructor estacionado en la base naval de su país en Yokosuka, Japón, donde aludió a los misiles norcoreanos, la invasión rusa a Ucrania y los retos que China plantea al orden internacional como principales amenazas del momento.Asimismo, y según The New York Times, durante su visita a Corea del Sur, Harris cuestionará las políticas sobre género de la administración de Yoon Suk Yeol, quien en campaña electoral apostó por suprimir el Ministerio de Igualdad en un país donde la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo abismal, y las legisladoras no suman ni la quinta parte de los escaños parlamentarios.Harris expresó que en un país democrático, el estatus de la mujer es un importante barómetro del nivel de democracia y anticipó que comentará el tema con el mandatario surcoreano, incidiendo en si la mujer está debidamente representada en el Gobierno y en otros ámbitos y estructuras de poder de Corea.