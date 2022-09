Oficialismo llama a corregir fracasos de administración de Moon Jae In

Photo : YONHAP News

Chung Jin Suk, líder interino de Poder del Pueblo, ofreció una disculpa por las deficiencias de su formación como partido gobernante, pero enfatizó que deberían corregir los fracasos del Ejecutivo anterior.En un discurso ante la Asamblea Nacional, Chung pidió perdón al reconocer que su formación no ha sabido estar a la altura de los ciudadanos, y llamó a resolver los fracasos de la administración de Moon Jae In, como la desaceleración de la economía popular, el cierre arbitrario de reactores atómicos y el empeoramiento de las relaciones Seúl-Tokio.En cuanto al principal opositor The Minjoo, criticó que se aferra a llevar la contraria a la Administración de Yoon Suk Yeol y a dificultar su gestión de Estado, lanzando todo tipo de críticas contra el presidente.También aludió a la reciente controversia por el comentario de Yoon sobre Joe Biden, criticando a la emisora MBC por falsear supuestamente los hechos y reclamando una sincera disculpa por actos tan malintencionados.Finalmente, mostró un fuerte rechazo a ciertas propuestas pollíticas para reactivar la economía popular que impulsa The Minjoo, al cosiderar que son "populistas" y que dañan los valores democráticos y la economía de mercado que defiende la Constitución.