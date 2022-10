BIFF recupera formato presencial tres años después

Photo : YONHAP News

La 27ª edición del Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF) tendrá lugar del 5 al 14 de octubre y recupera su formato habitual tres años después.El programa recupera el formato presencial como antes de la pandemia, con las salas al cien por cien, y no con la mitad de aforo, como imponían las pautas contra el covid-19 en ediciones anteriores.Incluyendo la película de apertura, la producción iraní 'Scent of Wind' de Hadi Mohaghegh, el festival exhibirá 243 filmes de 71 países, entre las que figuran diez de la sección de competición oficial de cine asiático New Currents (Nuevas corrientes), con títulos como 'A Wild Roomer (Un inquilino salvaje)' del director surcoreano Lee Jeong Hong o 'No End' de Nader Saeivar.El BIFF 2022 culminará el día 14 con la proyección de 'A Man' del director japonés Kei Ishikawa como película de clausura.