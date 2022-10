Seúl crítica indirectamente a China y Rusia por su silencio sobre Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Corea del Sur criticó indirectamente a China y a Rusia en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el lanzamiento de un misil balístico de alcance intermedio el martes 4 por parte de Corea del Norte.Durante el encuentro, que tuvo lugar en Nueva York el miércoles 5 (hora local), Hwang Joon Kook, el embajador surcoreano ante Naciones Unidas, señaló la falta de medidas oportunas y contundentes de la ONU contra el régimen de Pyogyang, pese a seguir incumpliendo las resoluciones del Consejo de Seguridad.En este sentido, recordó el ensayo con misil balístico intercontinenal de mayo, cuando el Consejo no logró adoptar una resolución contra Corea del Norte por el veto de dos miembros permanentes. En esa ocasión, gran parte de los integrantes del Consejo de Seguridad - permanentes y no permanentes- exigieron adoptar sanciones adicionales contra Pyongyang, pero China y Rusia se opusieron alegando que "esa no era la solución".El diplomático surcoreano criticó indirectamente a ambos países, enfatizando que Corea del Norte respondió con misiles al silencio de la ONU, al tiempo de resaltar que el objetivo principal del Consejo de Seguridad es preservar la seguridad y la paz mundial. En consecuencia, urgió a adoptar acciones concretas contra los ensayos balísticos norcoreanos, pues suponen una amenaza global.