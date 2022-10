Gobierno anticipa supresión del Ministerio de Igualdad de Género

Photo : YONHAP News

El Ministerio del Interior anunció el miércoles 5 la activación de una reforma organizativa del Gobierno basada en suprimir el Ministerio de Igualdad de Género, elevar de rango de agencia a ministerial al Ministerio de Asuntos de Patriotas y Veteranos, y crear una agencia al servicio de los ciudadanos residentes en el exterior.Según avanzó el Ejecutivo, la reforma de mayor calado será suprimir el Ministerio de Igualdad de Género y transferir sus tareas al Ministerio de Salud y Bienestar.Al respecto, el principal partido opositor The Minjoo comentó que la reforma implica que la persona a cargo de las políticas de igualdad tendrá como máximo rango viceministerial, factor que puede limitar sus facultades y competencias a la hora de proponer medidas o negociar con otras carteras sobre temas como, por ejemplo, el control de los delitos sexuales, al no estar presente en el Consejo de Ministros.Agregó que la oposición no insiste en mantener el Ministerio de Igualdad de Género, sino en reforzar la regulación contra crímenes sexuales o de género, como el reciente asesinato de una mujer a manos de un hombre que llevaba años acosándola. También explicó que es tendencia mundial, y recomendación de Naciones Unidas, que los gobiernos cuenten con un ministerio o una entidad independiente sobre igualdad de género.En cuanto a la creación de una agencia para atender a los ciudadanos residentes en el extranjero, o elevar el rango del Ministerio de Asuntos de Patriotas y Veteranos, The Minjoo expresó su total conformidad.