Seúl valora romper acuerdo militar intercoreano si Pyongyang realiza séptimo ensayo nuclear

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial ha explicado que si Corea del Norte procede con su séptima prueba nuclear, Seúl podría romper el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre, firmado en 2018 entre el entonces presidente surcoreano Moon Jae In y el líder norcoreano Kim Jong Un.El viernes 7, el presidente Yoon Suk Yeol explicó que el Gobierno prepara medidas ante un posible ensayo nuclear de Pyongyang, aunque no entró en detalles.Al respecto, un funcionario de la Oficina Presidencial explicó que incluso valoran suprimir dicho acuerdo militar, pues según expresó el ministro de Defensa previamente, existen muchas dudas sobre su utilidad.Otro funcionario enfatizó que, si bien para Yoon es difícil mencionar abiertamente esa posibilidad, el ministro de Defensa ya anticipó que podrían revisar el acuerdo si el Norte opta por realizar un nuevo ensayo nuclear.Durante la interpelación parlamentaria al Gobierno celebrada el 4 de octubre, el ministro de Defensa, Lee Jong Sup, avanzó que si Corea del Norte sigue aumentando la tensión en la península procederían a revisar el acuerdo militar del 19 de septiembre, al considerar injusto que solo el Sur se esfuerce por cumplir lo acordado cuando el Norte muestra una despreocupación total.El Acuerdo Militar Intercoreano del 19 de septiembre incluye la suspensión de todo tipo de hostilidad entre las dos Coreas en cualquier espacio terrestre, aéreo y marítimo.