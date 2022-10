Photo : YONHAP News

Según Rhee Chang Yong, gobernador del Banco de Corea, "nadie piensa que Corea tenga poca reserva de divisas".Así lo expresó durante una auditoría parlamentaria celebrada el día 7, al ser preguntado sobre la situación de la reserva de divisas de Corea, afirmando que el país se mantiene una reseva en el rango 80-150% recomendado por el FMI.El Fondo Monetario Internacional estima que un promedio ponderado entre exportaciones, suministro de dinero y deuda externa flotante de un país es la cantidad adecuada de reservas de divisas que debe mantener, y no ve mayores problemas mientras esté dentro del rango 80-150%.Durante 2021 la reserva de divisas de Corea mantuvo un nivel del 99%, cifra que cumple el estándar del FMI.En cuanto a la posible renovación del swap de divisas con Estados Unidos, explicó que la medida está en manos de la Fed, y que las autoridades de ambos países mantienen las consultas al respecto. Pese a todo, afirmó que el intercambio de divisas entre Seúl y Washington no puede ser "la solución mágica" a todos los problemas que enfrenta la economía nacional.Asimismo, anticipó que seguirán aumentando los tipos de interés para combatir tan elevada inflación, si bien no respondió a las expectativas de otra posible subida del 0,5% en la próxima reunión del Comité de Pollítica Monetaria prevista para el 12 de octubre.