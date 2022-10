Exjefe militar de EEUU advierte uso de misiles norcoreanos con ojiva nuclear

Photo : YONHAP News

Ha surgido en Estados Unidos la especulación de que con respecto a 2017 es mayor la posibilidad de que Corea del Norte use misiles con ojiva nuclear en la práctica, más que simplemente como un medio de negociación.Así advirtió el domingo 9 (hora local) en un programa del canal ABC Mike Mullen, quien ejerció como jefe de Estado Mayor estadounidense durante la administración de Barack Obama. Mullen declaró que Corea del Norte representa una amenaza real contra la seguridad internacional desde hace décadas y no parece que Kim Jong Un vaya a reorientar sus política sobre armas.El exjefe militar sostuvo que una forma de resolver el problema norcoreano puede ser presionar a Pyongyang a través de China, pero también es posible recurrir a la negociación directa, si Kim Jong Un la acepta. Agregó también, que la desnuclearización de la península coreana es sin duda un objetivo difícil, aunque por su parte no desearía darlo como imposible y aboga por que se hagan todos los esfuerzos requeridos.En cuanto a la posibilidad de una guerra nuclear, Mullen comentó que es mayor incluso que en 2017 cuando el régimen norcoreano llevó a cabo una prueba atómica, considerando la aumentada frecuencia de los ensayos balísticos y una crecida posibilidad de que Pyongyang monte ojivas nucleares en sus misiles.