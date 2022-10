Photo : KBS News

Después de que la oposición calificara las políticas de defensa del actual Ejecutivo como "pro japonesas", por impulsar los intercambios militares con Tokio, ha estallado una fuerte polémica en Corea del Sur.De hecho, hasta el presidente Yoon Suk Yeol aludió al tema el martes 11, pues dijo ser consciente que la cooperación militar con Japón preocupa a muchos ciudadanos, aunque enfatizó que nada puede justificar algo tan grave como las amenazas nucleares de Corea del Norte.En tanto, el oficialista Poder del Pueblo criticó directamente a Lee Jae Myung, líder del opositor The Minjoo, alegando que no hace más que embaucar a la población con una percepción histórica superficial, reiterando que Corea del Sur debe mantenerse alerta ante Corea del Norte y no ante Japón.Previamente, Lee Jae Myung acusó al Ejecutivo de Yoon de desplegar políticas de defensa "pro Japón", criticando su empeño en reforzar la cooperación y los intercambios militares con dicho país, y resaltó que la situación actual le recuerda a tiempos pasados, concretamente a las postrimerías del Imperio de Corea, cuando Japón intentaba apoderarse de la península coreana.A las críticas del oficialismo, que al censurar a Lee hasta afirmó que la Dinastía Joseon no se desmoronó por la guerra con Japón sino por la corrupción interna, The Minjoo comento en tono de advertencia que Poder del Pueblo mantiene una visión histórica pro colonialista que no difiere de la de Ye Wan Yong, quien vendió el país a Tokio y justificó la invasión japonesa sobre Corea.