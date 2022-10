ONU aprueba resolución contra anexión de territorios en Ucrania por parte de Rusia

Photo : YONHAP News

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó por amplia mayoría una resolución condenando la anexión ilegal por parte de Rusia de cuatro territorios ucranianos.En particular, la resolución considera como ilícitos los referendos llevados a cabo por Rusia en las regiones de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia entre el 23 y el 27 de septiembre, además de declarar que no tienen validez alguna, ni tampoco sirven para modificar el estatus de esas regiones en Ucrania.Durante la asamblea, un total de 143 países votaron a favor de la moción contra los "referendos coercitivos” de Moscú, mientras que otros 35 países se abstuvieron de votar, entre los que destaca China, el socio estratégico más fuerte con el que Rusia cuenta actualmente. En tanto, solo cinco países (Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia, Siria y Nicaragua) se pronunciaron en contra.Antes de proceder a la votación Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU y promotora de dicha resolución en nombre de su país, condenó a Rusia por intentar ocupar por la fuerza los mencionados territorios de Ucrania, al tiempo de exhortar a los países integrantes de la ONU y a toda la comunidad internacional a no tolerar esos actos coercitivos y a oponerse a cualquier tipo de prácticas en esa línea.El 30 de octubre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas intentó adoptar una resolución semenjante contra los referendos ilícitos de Rusia en Ucrania, pero la votación se vio frustrada ante el rechazo de Moscú, cuyo voto es preferente al ser uno de los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad.Las resoluciones de la Asamblea General son aprobadas cuando dos tercios de los Estados integrantes votan a favor, pero a diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, no son vinculantes. Pese a todo, pueden servir para ejercer alguna suerte de presión diplomática sobre el Kremlin, pues reflejan la postura de la mayoría de los Estados integrantes de la ONU sobre los ataques de Rusia a Ucrania, con la intención de anexionarse territorio soberano de un tercer país mediante el uso de la fuerza.