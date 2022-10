Banco central descarta fuga de capitales del mercado surcoreano

Photo : KBS News

El gobernador del Banco de Corea, Lee Chang Yong, no aprecia riesgo de fuga de capitales en el mercado financiero nacional.Así los expresó el sábado 15 (hora local) desde Washington D.C., durante una mesa redonda mantenida con los periodistas que le acompañaban para cubrir la reunión de ministros de Finanzas y responsables de los bancos centrales de los países del G20.Explicó que en aquellos países donde se esperaban fugas de capital ya han sucedido, mientras que desde hace unos meses la situación en Corea del Sur no es tanto de fuga de capitales, sino de reordenamiento del mercado financiero y bursátil.Detalló que, en el caso de Corea, existe mayor probabilidad de un retorno masivo de las inversiones que particulares surcoreanos mantienen en el extranjero, y no tanto de que los extranjeros retiren sus activos del mercado nacional. Por tanto, y aunque la situación es grave, difiere de la coyuntura que el país atravesó en el pasado, cuando tuvo que declararse en bancarrota y solicitar un rescate al Fondo Monetario Internacional.Respecto a las políticas financieras, el gobernador del banco central comentó que reducir deuda es un objetivo macroeconómico consensuado y que el Gobierno avanza en esa dirección, al considerar que es el movimiento más adecuado a nivel internacional.