Alcalde de Seúl reitera su intención de acoger JJOO 2036

Photo : KBS News

Oh Se Hoon, el alcalde de Seúl, ha reiterado su voluntad de acoger los Juegos Olímpicos en 2036.Durante el Foro del Legado de los JJOO de Seúl, celebrado el martes 18 en Seúl en presencia del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, el alcalde seulita confirmó que están en marcha los preparativos para reconvertir el Complejo Deportivo de Jamsil, símbolo de las Olimpíadas de Seúl 1988, en un espacio "de valor internacional" y no solo en un legado olímpico.Según explicó, no solo renovarán sus instalaciones para albergar mega torneos deportivos, sino que lo dotarán de instalaciones internacionales vinculadas al sector MICE.Señaló que, gracias a los JJOO de Seúl 1988, la ciudad ha podido dar a conocer a Corea del Sur y a su pueblo en el mundo, y el legado material e inmaterial de ese mega evento ha sido un incuestionable soporte de la sociedad surcoreana durante los últimos 34 años.Así, se comprometió a esforzarse al máximo para que la República de Corea vuelva a formar parte de la historia mundial del deporte, y en hacer de Seúl una "ciudad internacional deportiva".Según una reciente encuesta de la alcaldía de Seúl, que aspira a ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2036, un 73% de los seulitas se mostró a favor de acoger otras olimpiadas en la capital.