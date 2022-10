EEUU apuesta por el diálogo pese a ensayos de artillería norcoreanos

Photo : YONHAP News

Washington ha mostrado profunda inquietud ante los reiterados ensayos de artillería de Corea del Norte en la zona de amortiguamiento de las costas este y oeste coreanas, pero pese a todo ha reiterado su voluntad de dialogar con el régimen norcoreano.Esa fue la respuesta de Vedant Patel, viceportavoz del Departamento de Estado, al ser preguntado el miércoles 19 sobre si Pyongyang realiza esos disparos para llamar la atención. Patel prefirió no elucubrar sobre las intenciones del Norte y solo resaltó que esos disparos son motivo de gran preocupación. Puntualizó que con esos gestos el régimen norcoreano aumenta la inestabildad en la zona, y que esos ensayos masivos de artillería pueden perjudicar a países como Corea del Sur y Japón, aliados de Estados Unidos en la zona.Desde el 14 hasta el 19 de octubre, Corea del Norte efectuó ensayos de artillería con proyectiles que cayeron en las zonas de amortiguamiento cerca de la frontera marítima en los mares del Este y del Oeste, incumpliendo el acuerdo militar intercoreano del 19 de septiembre de 2018.En cuanto a la promesa de defender a Corea del Sur, Patel reiteró que el presidente Joe Biden está dispuesto a ofrecer desde armas convencionales, hasta nucleares y misiles para una disuasión ampliada. No obstante, no habló de armas nucleares tácticas, dejando entrever su postura previa de no recurrir a dichos equipos en la península coreana para defender a su aliado.