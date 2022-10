Líder opositor solicita asignar un fiscal especial al caso Daejang-dong

Photo : YONHAP News

En una rueda de prensa ofrecida el viernes 21 Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor The Minjoo, propuso asignar un fiscal especial al caso de Daejang-dong.La propuesta llega dos días después de que la Fiscalía solicitara una orden de arresto contra Kim Yong, subdirector del Instituto para la Democracia, un grupo de expertos afiliado a The Minjoo e intentara registrar la sede del partido.Lee negó todas las acusaciones en su contra y reiteró no haber recibido ni un céntimo de fondos políticos ni haber obtenido beneficios personales. También cuestionó las investigaciones de la Fiscalía y propuso activar una unidad especial para investigar las sospechas de favoritismo y corrupción vinculadas al plan urbanístico de Daejang-dong.Así, instó a Poder del Pueblo a aceptar la medida, considerando que no hay motivos para rechazarla, y llamó a dejar de lado las "venganzas políticas" y centrarse en mejorar la vida del pueblo.El líder interino de Poder del Pueblo, Joo Ho Young, calificó la propuesta de "idea inaceptable que solo busca interrumpir la investigación", y advirtió que The Minjoo está provocando una "guerra política" con exigencias absurdas.Por su parte, la Oficina Presidencial explicó que asignar un fiscal especial al caso Daejang-dong es tema de debate entre oficialismo y oposición.