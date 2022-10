The Minjoo amenaza con boicotear discurso presidencial parlamentario

Photo : KBS News

La clase política vive una feroz controversia por el 'caso Daejang-dong', un escándalo de corrupción urbanística ligado a una recalificación de terrenos en Seongnam, cuando Lee Jae Myung, actual líder del principal opositor The Minjoo, ejercía como alcalde de esa localidad.La insistencia del opositor de asignar el caso a un fiscal independiente aumenta la polémica, mientras el oficialismo se opone alegando que la oposición solo busca dilatar la investigación en marcha.The Minjoo exigió el lunes 24 una disculpa del presidente Yoon Suk Yeol, al calificar las imprudentes declaraciones de su reciente viaje al exterior como una falta de respeto al poder Legislativo. También consideró los intentos de la Fiscalía de registrar su sede durante la interpelación parlamentaria al Gobierno como una forma de presionar a la oposición, amenazando incluso con boicotear el discurso presidencial en la Asamblea Nacional programado el martes 25, en caso de no recibir una disculpa.También reiteró al oficialismo que aceptara delegar el 'caso Daejang-dong' en un fiscal independiente. En respuesta, Poder del Pueblo afirmó que escuchar el discurso presidencial y enterarse de los planes presupuestarios del gobierno de cara al próximo año es el deber de todo parlamentario, y que si The Minjoo se niega a cumplirlo, los principales perjudicados serán los ciudadanos.En cuanto a la propuesta de pasar el 'caso Daejang-dong' a un fiscal independiente, los oficialistas mantuvieron su rechazo, alegando que la oposición solo intentar dilatar las investigaciones marcha a cargo de la Fiscalía y ganar tiempo para destruir pruebas.