Avión de Korean Air aterriza de emergencia en Cebú

Photo : YONHAP News

Un avión A-330 de Korean Air que cubría la ruta entre Incheon y Cebú, en Filipinas, se vio obligado a aterrizar de emergencia al no poder alcanzar la pista por las pésimas condiciones climáticas.Durante el aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Cebú, el avión se desvió de la pista pero consiguió frenar en una superficie con césped antes de llegar al muro alambrado, aunque en este proceso se dañaron las ruedas y la parte inferior delantera del avión.A bordo del vuelo de Korean Air -identificado como KE631- viajaban 162 pasajeros y once tripulantes, y por fortuna nadie resultó herido.Mientras la opinión pública se inclina por achacar el incidente a una avería en el sistema de frenos, una fuente del Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte comentó a KBS que están valorando los hechos sin descartar ninguna posibilidad, desde fallos técnicos o mecánicos, hasta el impacto de las condiciones meteorológicas.En cuanto a los reportes aparecidos en la prensa internacional sugiriendo una avería en el sistema de frenos, dicha fuente confirmó que la revisión del incidente también considera esa hipótesis.No obstante, aclaró que por el momento no han recibido ningún informe oficial por parte de las autoridades filipinas sobre cómo fue el aterrizaje de emergencia, ni tampoco sobre las posibles causas, reiterando que la investigación formal comenzará cuando el agente designado por el ministerio llegue a Cebú.Tras el incidente, por el momento los vuelos de la ruta Incheon-Cebú han sido suspendidos.Woo Kee Hong, el presidente de Korean Air, emitió una disculpa oficial y se comprometió a hacer todo lo posible para restaurar la normalidad, y a trabajar en estrecha coordinación con la Administración de Aviación de Filipinas y las autoridades locales para aclarar los motivos del incidente.